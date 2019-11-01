شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: لم نحدد مصير ودية معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أن الجهاز الفني للفريق لم يُحدد، حتى الآن، موقف المباراة الودية التى سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المُقام حالياً بالإمارات.

وأضاف مدير الكرة أن الجهاز الفنى مازال يتشاور بشأن خوض هذه الودية التى يتطلع الجهاز لأن يستفيد منها الفريق وأن تُحقق المكاسب المرجوّة منها، لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية فى معسكر الإمارات إذا لم يجد الجهاز الفنى أنها ستكون مُفيدة للفريق بشكل جيد.

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأمور ستُحسم بشأن المباراة الودية بمعسكر الإمارات خلال الساعات المقبلة وكل الاحتمالات واردة.

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الأهلي وصل الإمارات عصر أمس لأقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام إستعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً ، وخاض الفريق أول مران له بالأمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي وإستمر قرابة الـ60 دقيقة

وتضم قائمة الأهلى فى الامارات 25 لاعبا هم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.