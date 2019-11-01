شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تؤدى صلاة الجمعة فى مقر الإقامة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى صلاة الجمعة بمقر إقامة الفريق فى دبى خلال معسكر الفريق الخارجى حالياً بالإمارات. وطلب سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، من إدارة الفندق تجهيز قاعة للفريق لأداء صلاة الجمعة بالفندق. Advertisements وكان الأهلى قد وصل الإمارات عصر أمس لإقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً. وخاض الفريق أول مران له بالأمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي وإستمر قرابة الـ60 دقيقة ..وأصطحب فايلر 25 لاعبا للمعسكر وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.

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