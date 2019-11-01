شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى لـ سوبر كورة: مشكلة ميتشو مقارنته بـ فايلر.. وبيبو جعلنى الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج بشير التابعي نجم الزمالك السابق عن صمته وعزلته التى كان يقضيها بعيدا عن صخب كرة القدم والأحداث الجارية فى الشارع الكروى، وكشف عن رأيه فيما يحدث داخل الزمالك وابتعاده عن العمل داخل القلعة البيضاء، رغم أن هناك الكثيرين حصلوا على فرصتهم داخل قلعة ميت عقبة.

وكشف التابعي أسرارا جديدة عن مسيرته الكروية والكواليس الكاملة للتفاوض مع الأهلي قبل أن يتراجع عن اللعب معه، ورأيه فى تحميله مسئولية مباراة القمة الشهيرة "6/1" وهل يتذمر من مقولة "بيبو وبشير".

لمتابعة حوار بشير التابعى مع سوبر كورة اضغط هنا

Advertisements