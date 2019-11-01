شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مران الأهلى اليوم فى معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة ـ الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات ـ على استاد أهلي دبى بمنطقة الممزر.

وكان فريق الأهلي تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر قد خاض أول مران له أمس بمعسكر الإمارات فى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب شباب أهلي دبي بمنطقة العوير؛ بسبب انشغال ملعب الأهلي فى الممزر بإحدى مباريات دورى الخليج العربي؛ الدوري الإماراتي لكرة القدم.

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ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب شباب الأهلي بالممزر القريب من فندق إقامة الفريق.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي تدريباته يوميا خلال المعسكر معسكره بالإمارات، ويسعى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لتحقيق أقصى استفادة منه استعداداً للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلى والأفريقى.

المعروف أن بطولة الدورى المصرى متوقفة حالياً لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.