شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة مصرية على الاسكواش.. نور الشربينى تواجه رنيم فى نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم مصر فى الإسكواش الهيمنة على الأدوار النهائية بالبطولات الكبرى فى اللعبة، بعدما تأهل الثنائى المصرى رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية إلى الدور النهائي ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتى تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 430 ألف دولار.

وفى منافسات الرجال أيضا ببطولة مصر الدولية للاسكواش والمقامة أيضاً تحت سفح الأهرامات وبقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار، يلتقى الثنائى المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش وكريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالميا فى المباراة النهائية.

وتحمل نور الشربينى لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش الموسم الماضى، وتسعى البطلة المصرية لحصد أول ألقابها فى الموسم الجارى بعدما غابت عن المشاركة فى أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة، وكانت الشربينى قد توجت بثلاث بطولات عالم.

أما بطلة وادى دجلة رنيم الوليلى والتى ضمنت الابتعاد بصدارة التصنيف فتبحث عن ثانى ألقابها فى الموسم الجارى وثانى ألقابها ببطولة العالم أيضا.

ولا تقل مواجهة على فرج وكريم عبد الجواد فى إثارتها عن بطولة السيدات، فلاعب الأهلى يبحث عن أول ألقابه بالموسم الجديد، فيما يسعى فرج للتتويج بلقبه الثانى بعد التتويج بأمريكا المفتوحة، فى الوقت الذى يستعد فيه الثنائى المصرى للمشاركة فى بطولة العالم الفردية للرجال التى تنطلق 8 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار ويحمل البطل المصرى على فرج لقبها عن الموسم الماضى.