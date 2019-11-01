شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد 27 نوفمبر موعداً للعودة من الإمارات بعد مواجهة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج 27 نوفمبر الجارى موعدًا للعودة من الإمارات عقب مواجهة الجزيرة فى البطولة العربية.

وكان الإسماعيلى قد استقر على السفر للإمارات فى 23 نوفمبر الجارى لمواجهة الجزيرة فى 26 من نفس الشهر، على أن تكون العودة ثانى يوم المباراة لضيق الوقت وارتباط الدراويش بمواجهات الدوري وقتها.

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وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.

الجزيرة يراهن على عودة نجومه في مباراة الإياب التي ستقام بملعب "محمد بن زايد" لتحقيق الريمونتادا وحجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث عانى بطل الإمارات فى مباراة الذهاب بسبب الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات والإرهاق، وعلى رأسهم علي مبخوت بجانب مراد باتنا، وعمر عبدالرحمن، وخلفان مبارك، والبرازيلي كينو، ورغم صعوبة مهمة الجزيرة في مباراة الإياب إلا أنه يراهن على عودة نجومه لإنقاذ الموقف، وتعويض فارق الهدفين، للتأهل إلى دور الثمانية الأمر الذى دفع إدارة الإسماعيلى لتحفيز لاعبيها لمواصلة رحلة التفوق بالبطولة العربية وصولا لمنصة التتويج العربية بعد طول غياب.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.