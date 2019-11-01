شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث عن جوكر جديد فى معسكر الأهلى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على تجربة بعض اللاعبين فى مراكز مختلفة خلال معسكر الفريق الكروى بالإمارات الذى يمتد لأسبوع.
الجهاز الفنى يرغب فى تجربة بعض اللاعبين فى مراكز أخرى تحسبا لوجود عجز فى أى مركز، سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات، لذا فإنه يستغل معسكر الإمارات حتى يكون هناك تعود من بعض اللاعبين ليكونوا جوكر فى اللعب بأكثر من مركز.
فايلر خلال التقسمية التى يجريها فى التدريبات بالإمارات يحرص خلالها فى تجربة لاعب فى كل مركز معين ويركز على بعض اللاعبين وليس كل اللاعبين لإيمانه باختلاف قدرات اللاعبين وقدرتهم على استيعاب التغيير من عدمه.
وكانت بعثة فريق الكرة بالأهلى قد غادرت إلى الامارات صباح أمس الخميس لإقامة معسكر هناك لمدة أسبوع.
وأدى الأهلي مرانه الأول في دبي مساء أمس بعد ساعات من وصول البعثة والتي تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.
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