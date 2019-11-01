الامارات | بني ياس يهدد بالتصعيد بسبب التحكيم

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يهدد بالتصعيد بسبب التحكيم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصدر نادي بني ياس بياناً صحافياً عبر موقعه الرسمي هدد فيه بالتصعيد بسبب ما اعتبره تجدد الظلم التحكيمي على الفريق الأول لكرة القدم للمباراة الرابعة على التوالي وآخرها أمس أمام اتحاد كلباء.
وخسر بني ياس خارج ملعبه بهدف لهدفين على يد مضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.
وجاء في البيان: "تابع بني ياس ماحدث لفريق الكرة من ظلم تحكيمي في مباراته أمام اتحاد كلباء، وإذ أنها المباراة الرابعة على التوالي التي يتعرض فيها الفريق لظلم واضح باعتراف محللي الكرة وخبراء التحكيم ، فإن إدارة النادي تدرس الموقف بعناية وتراجع كافة تفاصيله مع مختلف الإدارات سواء الفنية أو القانونية وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ حقوق النادي والدفاع عنها بالطرق المشروعة".
وتابع البيان: "تؤكد الإدارة على أن الساعات القليلة القادمة ربما تشهد خطوات تصعيدية وفقا لمعطيات دراسة الموقف بكامل تفاصيله وأنهالن تتردد في اتخاذ الموقف الواجب مهما كان صعبا للدفاع عن حقوق النادي".
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