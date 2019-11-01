شكرا لقرائتكم هيمنة مصرية على نهائي بطولة العالم للإسكواش تحت سفح الأهرامات الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما تسعى البطلة المصرية لحصد أول ألقابها في الموسم الجاري بعد أن غابت عن المشاركة في أول ثلاث بطولات للإصابة، وكانت الشربيني قد توجت بثلاث بطولات عالم.
أما بطلة وادي دجلة رنيم الوليلي والتي ضمنت الابتعاد بصدارة التصنيف فتبحث عن ثاني ألقابها في الموسم الجاري وثاني ألقابها ببطولة العالم أيضا.
ولا تقل مواجهة علي فرج وكريم عبد الجواد في إثارتها عن بطولة السيدات فلاعب الأهلي يبحث عن أول ألقابه في الموسم الجديد فيما يبحث فرج عن ثاني ألقابه بعد التتويج بأمريكا المفتوحة، في الوقت الذي يستعد فيه الثنائي المصري للمشاركة في بطولة العالم الفردية للرجال التي تنطلق 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار ويحمل البطل المصري علي فرج لقبها عن الموسم الماضي.
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