شكرا لقرائتكم هيمنة مصرية على نهائي بطولة العالم للإسكواش تحت سفح الأهرامات الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل نجوم الاسكواش المصري هيمنتهم على الأدوار النهائية بالبطولات الكبرى للعبة، بعدما تأهل الثنائي رنيم الوليلي والمصنفة الأولى عالميا، ونور الشربيني المصنفة الثانية إلى الدور النهائي ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 430 ألف دولار.

وفي منافسات الرجال أيضا ببطولة مصر الدولية للاسكواش والمقامة أيضا تحت سفح الأهرامات وبقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار يلتقي الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش وكريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميا في المباراة النهائية.

وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما تسعى البطلة المصرية لحصد أول ألقابها في الموسم الجاري بعد أن غابت عن المشاركة في أول ثلاث بطولات للإصابة، وكانت الشربيني قد توجت بثلاث بطولات عالم.

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أما بطلة وادي دجلة رنيم الوليلي والتي ضمنت الابتعاد بصدارة التصنيف فتبحث عن ثاني ألقابها في الموسم الجاري وثاني ألقابها ببطولة العالم أيضا.

ولا تقل مواجهة علي فرج وكريم عبد الجواد في إثارتها عن بطولة السيدات فلاعب الأهلي يبحث عن أول ألقابه في الموسم الجديد فيما يبحث فرج عن ثاني ألقابه بعد التتويج بأمريكا المفتوحة، في الوقت الذي يستعد فيه الثنائي المصري للمشاركة في بطولة العالم الفردية للرجال التي تنطلق 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار ويحمل البطل المصري علي فرج لقبها عن الموسم الماضي.