قيصر الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاده الـ35 اليوم...

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة قيصر الإسماعيلي حسنى عبد ربه ونجم منتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ 35 كونه من مواليد أول نوفمبر لعام 1984 . ويملك قيصر الاسماعيلى تاريخاً طويلا من الابداع مع الكرة المصرية سواء بقميص ناديه الدراويش أو مع منتخب مصر الذى صنع تاريخاً معه لاينسى. حقق "القيصر" حسنى عبد ربه العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، فلقد فاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى. Advertisements كما شارك حسنى عبد ربه فى الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية فى أمم أفريقيا 2006/2008 /2010. وتوج القيصر مع الاسماعيلى بالدوري المصري الممتاز عام 2001–2002 كأصغر لاعب فى تاريخ الدوري واعلن اعتزاله فى 16 يناير 2018 مكتفياً بما حققه مع الفراعنة والدراويش من تاريخ عريض للاعب موهوب قلما تجيد الملاعب بموهبته .

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