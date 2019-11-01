شكرا لقرائتكم قيصر الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاده الـ35 اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شارك حسنى عبد ربه فى الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية فى أمم أفريقيا 2006/2008 /2010.
وتوج القيصر مع الاسماعيلى بالدوري المصري الممتاز عام 2001–2002 كأصغر لاعب فى تاريخ الدوري واعلن اعتزاله فى 16 يناير 2018 مكتفياً بما حققه مع الفراعنة والدراويش من تاريخ عريض للاعب موهوب قلما تجيد الملاعب بموهبته .
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