شكرا لقرائتكم فايلر يستغل معسكر الإمارات في تجربة اللاعبين بمراكز جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تجربة بعض اللاعبين فى مراكز مختلفة خلال معسكر الفريق الكروي بالإمارات الذى يمتد لأسبوع .

رغب فايلر فى تجربة بعض اللاعبين فى مراكز اخري تحسبا لوجود عجز فى أي مركز سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات لذا فانه يستغل المعسكر بالإمارات حتي يكون هناك تعود من بعض اللاعبين ليكونوا جوكر فى اللعب بأكثر من مركز .

يحرص فايلر خلال التقسمية التى يجريها فى التدريبات بالإمارات على تجربة أكثر من لاعب فى عدة مراكز معينة ويركز على بعض اللاعبين وليس كل اللاعبين لإيمانه باختلاف قدرات اللاعبين وقدرتهم على استيعاب التغيير من عدمه .

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كانت بعثة فريق الكرة بالأهلى قد غادرت إلى الامارات صباح أمس الخميس لاقامة معسكر هناك لمدة اسبوع .

وأدى الأهلي مرانه الأول في دبي مساء أمس بعد ساعات من وصول البعثة والتي تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.