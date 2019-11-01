شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستقر على العودة من الإمارات فى هذا التوقيت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج، على العودة 27 نوفمبر الجارى من الإمارات عقب ملاقاة الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية.

ويسافر الإسماعيلى للإمارات 23 نوفمبر الجارى لمواجهة الجزيرة فى 26 من نفس الشهر على أن تكون العودة ثانى يوم المباراة لضيق الوقت وارتباط الدراويش بمواجهات الدورى وقتها .

ونجح الإسماعيلى فى تحقيق فوز غالٍ على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.

ويراهن الجزيرة على عودة نجومه فى مباراة الإياب التى ستقام بملعب "محمد بن زايد" لتحقيق الريمونتادا وحجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائى، حيث عانى بطل الإمارات فى مباراة الذهاب بسبب الغيابات العديدة التى ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات والإرهاق، وعلى رأسهم على مبخوت بجانب مراد باتنا، وعمر عبدالرحمن، وخلفان مبارك، والبرازيلى كينو، ورغم صعوبة مهمة الجزيرة فى مباراة الإياب إلا أنه يراهن على عودة نجومه لإنقاذ الموقف، وتعويض فارق الهدفين، للتأهل إلى دور الثمانية الأمر الذى دفع إدارة الإسماعيلى لتحفيز لاعبيها لمواصلة رحلة التفوق بالبطولة العربية وصولا لمنصة التتويج العربية بعد طول غياب.