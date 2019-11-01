شكرا لقرائتكم اليوم.. عيد ميلاد أحمد سليمان مدرب حراس المرمى التاريخي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، بعيد ميلاده الـ56، كونه من مواليد 1 نوفمبر عام 1963.

بدأ احمد سليمان مشواره حارسا للمرمى فى الزمالك لكن الإصابة ابعدته عن الملاعب مبكرا ليتجه للتدريب ويكون من أبرز مدربى حراس المرمى فى تاريخ مصر، حيث عمل فى الزمالك مع الجنرال محمود الجوهرى وحصل مع القلعة البيضاء على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى وبطولة أفريقيا أبطال الكأس وكأس السوبر الأفريقي.. كما تولى سليمان منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى للشباب مع شوقى غريب وحصل على بطولة أفريقيا وثالث العالم بالأرجنتين، وكان مدربا لحراس الجيل التاريخى مع حسن شحاتة والذى حقق بطولات أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010.. وكان دورا فى تميز الحراس حسين السيد ونادر السيد ومحمد صبحى وشريف اكرامى والاسطورة عصام الحضري.

وتوجه سليمان للعمل الإدارى بخوض انتخابات الزمالك ونجح فى العضوية مع مجلس مرتضى منصور، وخاض انتخابات رئاسة القلعة البيضاء ولم يوفق، ليبتعد للتركيز فى عمله لواء بوزارة الداخلية قبل الاتجاه للعمل الخاص مؤخرا.