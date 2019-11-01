شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان مدرب حراس الجيل الذهبي للفراعنة يحتفل بعيد ميلاده رقم 56 والان مع تفاصيل الخبر
وتوجه أحمد سليمان للعمل الإدارى بخوض انتخابات الزمالك وفاز بالعضوية مع مجلس مرتضى منصور، وخاض انتخابات رئاسة القلعة البيضاء ولم يوفق، ليقرر العودة للعمل الخاص مؤخرا.
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