أحمد سليمان مدرب حراس الجيل الذهبي للفراعنة يحتفل بعيد ميلاده رقم 56

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل احمد سليمان ، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، اليوم بعيد ميلاده الـ56، حيث إنه مواليد 1 نوفمبر عام 1963.

أحمد سليمان بدأ مشواره حارسا للمرمى فى نادى الزمالك لكن الإصابة أبعدته عن الملاعب مبكرا ليتجه للتدريب ويكون من أبرز مدربى حراس المرمى في تاريخ مصر، عمل فى الزمالك مع الجنرال محمود الجوهرى وحصل مع القلعة البيضاء علي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وبطولة أفريقيا أبطال الكأس وكأس السوبر الأفريقى، كما تولى سليمان منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى للشباب مع شوقى غريب وحصل على بطولة أفريقيا وثالث العالم بالأرجنتين، وكان مدربا لحراس الجيل التاريخى مع حسن شحاتة والذي حقق بطولات أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010، وكان له دور فى تميز الحراس حسين السيد ونادر السيد ومحمد صبحى وشريف إكرامى والأسطورة عصام الحضرى.

وتوجه أحمد سليمان للعمل الإدارى بخوض انتخابات الزمالك وفاز بالعضوية مع مجلس مرتضى منصور، وخاض انتخابات رئاسة القلعة البيضاء ولم يوفق، ليقرر العودة للعمل الخاص مؤخرا.