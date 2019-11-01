شكرا لقرائتكم خبر عن بسملة بطلة العالم في الكاراتيه: فوزى بالميدالية الذهبية مسئولية لمواصلة التفوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادى صغير فى قلب محافظة الشرقية، ربما لا يعرفه الكثيرون مثل أندية الصف الأول، إلا أنه استطاع أن يحفر اسمه فى مركز متقدم بين الصفوف الأولى بتميز لاعبيه فى الألعاب المختلفة منها الكاراتيه، هو نادى ههيا الرياضي، حيت توجت إحدى لاعباته وهى "بسملة محمود" بلقب بطلة للعالم 2019، وذلك بعد حصولها على الميدالية الذهبية فى البطولات التى عقدت فى تشيلى منذ ايام .

" لن أقبل بغير الذهبية لمصر"، هكذا بدأت بسملة بطلة العالم للكاراتيه، بنت مدينة ههيا الطالبة بالصف الثانى الثانوى الأزهري، حديثها مع ”الخليج 365”، مؤكدة أنها ذهبت لبطولة هدفها المركز الأول، وأنها واجهت 5 أبطال فى 5 مباريات لعبتها، فى كل واحدة كانت المنافسة شرسة وكان توفيق الله حليف لها فى كل مباراة.

وأوضحت بطلة العالم أن والديها والمدرب هم أيقونة النجاح بالنسبة لها، فهم دائما يقدمون الدعم النفسى لمواصلة التفوق، لافتة إلى أنها خلال معسكر الإعداد للبطولة كنت تتدرب ليل نهار من أجل تحقيق حلمها.

وقالت "إحساسى لا تصفه كلمات وأنا أتقلد الميدالية ذهبية وأرى علم مصر يعلو ويقف الجميع احتراما له"، لافتة إلى أن حصولها على المركز الأول هو بمثابة مسئولية لمواصلة الحفاظ على هذا المركز فى كل البطولات القادمة.

وتابعت بسملة : "أمارس لعبة الكاراتيه منذ سن 7 سنوات، وحصلت على العديد من البطولات".

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وفى هذا السياق، يقول أحمد وهدان نائب رئيس مجلس إدارة نادى ههيا، إن بسملة هى ضمن فريق لاعبين المتميزين الذين حققوا بطولات ومراكز ، لافتا إلى أنها حصلت على المركز الأول فى بطولات الجمهورية وتأهلت للمنتخب الوطنى، فحازت على المركز الثالث فى بطولة الدورى العالمى بقبرص فى مايو الماضى، وبطولة الدورى العالمى فى كرواتيا بيوليو الماضى.

وتجدر الإشارة إلى استقبال أهالى مدينة ههيا بالشرقية، ابنتهم بسملة محمود المتوجة بطلة العالم للكاراتية لعام 2019 بالهتاف باسمها.

وتجمع الأهالى حول أتوبيس الذى كان يقل بعثة نادى ههيا الرياضي، وفور نزول البطلة اطلقت الزغازيد ودقت الطبول ورقصوا على الأغانى الوطنية، ثم اصطحابها أصدقاؤها وأسرتها فى سيارة مكشوفة ليطوفون بها بزفة سيارات يتقدمها الأهالى مرددين هتافات التحية لها.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد استقبل البطلة الرياضية بسملة محمود لاعبة منتخب مصر ونادى ههيا الرياضى لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للكارتيه، متمنيا لها ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة فى مختلف الألعاب الرياضية مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم مصر عالياً فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيراً ببناء الانسان وتطويره وتنمية قدراته ورعاية الشباب واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم بصورة إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المنشودة بمختلف القطاعات.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشباب والرياضة بالشرقية والاهتمام المستمر بالأبطال الرياضيين والمتميزين فى مختلف الألعاب الرياضية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة للمشاركة فى البطولات المحلية والدولية.