شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة المصرية "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يخطف نجوم الكرة الأنظار إليهم سواء لمستواهم داخل الملعب، أو وفقًا للشعبية التى يتمتعون بها، بين الجماهير.

ونظرًا لطبيعة مشاركة الأندية فى مختلف البطولات، فيسافر اللاعبون مع أنديتهم إلى دول أخرى للمشاركة فى أى من المنافسات وهو ما يضطرهم إلى ركوب الطائرات.

ونال عدد من اللاعبين اهتمام الجماهير نظرًا للصور التى يظهرون بها، خلال تواجدهم على متن الطائرات، فمنهم من يلجأ إلى قراءة القرآن، ومنهم من يتصحف الجرائد، أو سماع الأغانى، ومنهم من يرى أن النوم هو الحل، أو تناول العصائر، والتحدث فى الهاتف.

وهذا ما نرصده فى الصور التالية:



ابراهيم صلاح ومحمد مجدى



احمد الشناوى



الشناوى يقرأ الجرائد



النوم يغلب على أيمن حفى و احمد توفيق

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حجازى و العصير



حمادة طلبة



سعد سمير



سيلفى باسم مرسى



شريف اكرامى



صلاح و المحمدى



صلاح و الننى