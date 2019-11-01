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قصة صور.. نجوم الكرة المصرية "بين السما والأرض"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يخطف نجوم الكرة الأنظار إليهم سواء لمستواهم داخل الملعب، أو وفقًا للشعبية التى يتمتعون بها، بين الجماهير.

ونظرًا لطبيعة مشاركة الأندية فى مختلف البطولات، فيسافر اللاعبون مع أنديتهم إلى دول أخرى للمشاركة فى أى من المنافسات وهو ما يضطرهم إلى ركوب الطائرات.

ونال عدد من اللاعبين اهتمام الجماهير نظرًا للصور التى يظهرون بها، خلال تواجدهم على متن الطائرات، فمنهم من يلجأ إلى قراءة القرآن، ومنهم من يتصحف الجرائد، أو سماع الأغانى، ومنهم من يرى أن النوم هو الحل، أو تناول العصائر، والتحدث فى الهاتف.

وهذا ما نرصده فى الصور التالية: 

ابراهيم صلاح ومحمد مجدى
ابراهيم صلاح ومحمد مجدى

 

احمد الشناوى
احمد الشناوى

 

الشناوى يقرأ الجرائد
الشناوى يقرأ الجرائد

 

النوم يغلب على أيمن حفى و احمد توفيق
النوم يغلب على أيمن حفى و احمد توفيق

 

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حجازى و العصير
حجازى و العصير

 

حمادة طلبة
حمادة طلبة

 

سعد سمير
سعد سمير

 

سيلفى باسم مرسى
سيلفى باسم مرسى

 

شريف اكرامى
شريف اكرامى

 

صلاح و المحمدى
صلاح و المحمدى

 

صلاح و الننى
صلاح و الننى

 

على جبر
على جبر

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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