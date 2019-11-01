شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه قيصر الإسماعيلى يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق اليوم بعيد ميلاده الـ35 لاسيما أنه من مواليد الأول من نوفمبر لعام 1984.

ويملك قيصر الاسماعيلى تاريخاً طويلا من الإبداع مع الكرة المصرية سواء بقميص الدراويش أو مع منتخب مصر الذى صنع تاريخاً معه لا ينسى.

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حقق "القيصر" حسنى عبد ربه العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، ففاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، وانضم لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.

كما شارك حسنى عبد ربه فى الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية فى أمم أفريقيا 2006/2008 /2010.

وتوج القيصر مع الإسماعيلى بالدوري المصري الممتاز عام 2001–2002 كأصغر لاعب فى تاريخ الدورى وأعلن اعتزاله فى 16 يناير 2018 مكتفياً بما حققه مع الفراعنة والدراويش من تاريخ عريض للاعب موهوب قلما تجيد الملاعب بموهبته.