شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبحث عن حل لأزمة "النجيل الصناعى" قبل مواجهة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، البحث عن حلول لأزمة إقامة مباراة الفراعنة أمام جزر القمر يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الجولة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2021 على ملعب من النجيل الصناعى "الترتان".

ورغم أن جهاز المنتخب يركز حاليًا فى المقام الأول فى مباراة كينيا المحدد لها 14 نوفمبر فى افتتاح التصفيات ببرج العرب، إلا أن محمد بركات مدير المنتخب بدأ التفكير فى حلول للأزمة حيث يرغب المنتخب فى التدريب على ملاعب من النجيل الصناعى قبل مواجهة جزر القمر التى تأتى بعد 72 فقط من مباراة كينيا.

وحدد الجهاز الفنى للمنتخب يوم 15 نوفمبر موعدًا للسفر إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة، ويرغب الجهاز الفنى فى التدريب مرة واحدة على النجيل الصناعى قبل السفر إلى جزر القمر، على أن يتدرب هناك على نفس النوعية من الملاعب، وهو ما يثير قلق جهاز المنتخب خوفًا من وقوع إصابات بين اللاعبين تربك الحسابات.

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وكان حسام البدرى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه شاهد مباراة تجمع بين جزر القمر وتوجو فى التصفيات التمهيدية لأمم أفريقيا وأقيمت على النجيل الصناعى وانتهت بالتعادل 1-1، وشهدت أداءً طيبًا لجزر القمر الذى يقدم كرة مميزة ووصفه البدرى بأنه منتخب "غلس جدًا".