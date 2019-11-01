الطبيب الألماني يكشف السبب الحقيقي لإصابة محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف نادر شوقي، وكيل محمد محمود لاعب الأهلي، بدايته لعملية التأهيل بعد تجدد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كاشفًا رد فعل الطبيب الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال شوقي في تصريحات هاتفية لقناة "الأهلي": "أجرى محمد محمود جراحة الصليبي وبدأ خلال الساعات الماضية التأهيل، وسيخوض تدريبات في الجيم خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "الطبيب الألماني كان يعرف محمد محمود جيدا وقال له بمجرد رؤيته (أنت تاني؟)، وفسّر تجدد إصابته بسوء حظ بحت، ومن الوارد حدوثها في الملاعب وليس بسبب سوء أرضية ملعب التتش".

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وأتم وكيل لاعب وادي دجلة السابق قائلا: "لدي قناعة تامة بقدرات محمد محمود، معنويات اللاعب مرتفعة وحريص على خوض التدريبات بكفاءة وتناول الأدوية، حيث يعرف تلك الأمور بشكل جيد".

وكان محمود غائباً عن فريقه منذ يناير الماضي وقبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية تعرض لإصابة أخرى في الرباط الصليبي ولكن في الركبة الأخرى.

يُذكر أن صاحب الـ21 عاما سيبدأ المرحلة الأولى من عملية التأهيل خلال الشهر الجاري مع الفريق الطبي في ألمانيا، قبل أن يعود إلى القاهرة لخوض المرحلة الثانية في العلاج والتأهيل تمهيدا لعودته للملاعب.