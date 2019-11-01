أسطورة ليفربول يعلق على تقارير انتقال صلاح ليوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق الأسكتلندي ستيف نيكول، نجم ليفربول السابق، على التقارير التي ربطت الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن يوفنتوس أرسل كشافيه لمتابعة صلاح خلال المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام الأحد الماضي على ملعب آنفيلد.

إلا أن نيكول أكد عدم وجود فرصة لرحيل صلاح إلى يوفنتوس، وأصر على أنه سيبقى في صفوف ليفربول، متسائلا: "لماذا سيرغب في الذهاب إلى يوفنتوس؟ هل ممكن أن يخبرني أحد؟"

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وأضاف في تصريحات لشبكة "ESPN FC": "لا أقصد التقليل من يوفنتوس، لكن صلاح يلعب الآن يلعب مع بطل أوروبا والمرشح أيضًا للفوز ببريميرليج".

وأتم أسطورة ليفربول صاحب الـ57 عاما قائلا: "فلماذا سيريد صلاح الذهاب إلى هناك؟"

يُذكر أن ليفربول يحتل حاليا صدارة الدوري، ويريد الحفاظ في لقاء الغد أمام أستون فيلا على فارق الست نقاط التي تفصله عن مانشستر سيتي حامل اللقب.