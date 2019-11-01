السويس تستضيف ماراثون زايد الخيرى 27 ديسمبر

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن إقامة النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيرى بمحافظة السويس يوم 27 ديسمبر المقبل بمشاركة مجموعات كبيرة من الشباب والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية، وحضور عدد من السادة الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن وزارة الشباب والرياضة المصرية ومحافظة السويس، وستخصص

حصيلة تبرعات النسخة السادسة من الماراثون هذا العام لصالح المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بالإمارات للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيرى.

وقال وزير الشباب والرياضة: يتزامن موعد إقامة ماراثون زايد الخيرى

مع العيد القومى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التى تربطها بمصر علاقات أخوية فى شتى المجالات، مشيداً بالمردود الإيجابى للماراثون على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية.

وقال «صبحى»: نتنوع فى المدن التى تستضيف الماراثون فى كل عام حيث بدأنا فى القاهرة، ثم فى الأقصر وأقيمت النسخة الماضية بالإسماعيلية، وهذا العام سيكون فى السويس، مشيراً إلى الاحترافية التى وصلت إليها اللجنة المنظمة للماراثون ليظهر فى أبهى صورة.