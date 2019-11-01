الاتحاد السكندرى جاهز للقاء المحرق البحريني في البطولة العربية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته على ملعب النادى بفرع سموحة بقيادة مديره الفني طلعت يوسف استعدادًا للقاء المحرق البحريني بعد غدً الأحد بستاد الإسكندرية فى دور الـ١٦ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية».

وكثف الجهاز الفني تدريبات رفع اللياقة البدنية للاعبين فى الوقت الذى عقد فيه عدة اجتماعات مع اللاعبين لشحنهم معنويًا

من أجل تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب تفاديا لاية مفاجآت في لقاء العودة بالبحرين.

ومن المنتظر أن يستعين المدير الفنى للاتحاد فى تلك المباراة بعدد من اللاعبين من الصفقات الجديدة والذين لم يخوضوا تجاربهم الحقيقية مع الفريق فى المباريات الرسمية وذلك بعد أن اطمأن على جاهزيتهم وانسجامهم

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مع باقي زملائهم من خلال المباريات الودية التى لعبها الفريق السكندري في الأيام الماضية.

ووصل فريق المحرق البحريني إلي الإسكندرية أمس الأول عن طريق مطار برج العرب ويقيم بأحد الفنادق هناك، ويؤدي مرانه بستاد الإسكندرية غدًا السبت.

وأعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، طرح تذاكر مباراة الفريق أمام المحرق البحريني بدور الـ16، من البطولة العربية للأندية، بمقر النادي في الشاطبي، وتتراوح الأسعار بين 20 و100 جنيه، بينما يبلغ سعر تذكرة المقصورة الرئيسية 500 جنيه.