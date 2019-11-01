اتحاد الكرة يكشف سبب تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، عن سبب توجه الجبلاية لتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد، والبالغ 224 ناديًا.
يتجه اتحاد الكرة لتقليص الأندية إلى عدد يتراوح بين 95 و106 أندية، بعدما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من اتحاد الكرة إعادة تقييمالجمعية العمومية للجبلاية.
جدير بالذكر أن اللجنة الأوليمبية أوصت ببطلان اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الذي كان مقررًا عقده يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، ليتم تأجيل الاجتماع لوقت لاحق.
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