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اتحاد الكرة يدرس تطبيق التأمين على الحكام

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 يدرس مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، تطبيق نظام التأمين على الحكام خلال الفترة

المقبلة.

 كان جمال الغندور سبق وشرع في تطبيق هذا النظام، إلا أن

رحيله عقب انتخابات اتحاد الكرة عام 2016 حال دون تطبيقه.

 جدير بالذكر أن اتحاد الكرة يسعى لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري هذا الموسم.
 

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