غدًا.. اجتماع لجنة مسابقات القسم الثاني في اتحاد الكرة

تعقد لجنة مسابقات القسم الثاني في اتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، اجتماعًا في الحادية عشرة صباح غدٍ السبت بمقرالجبلاية، لمناقشة تقارير الحكام والمراقبين عن مباريات الجولة الثانية لدوري المظاليم.
كان اتحاد الكرة قرر تشكيل اللجنة على النحو الآتي: خالد كامل، رئيس اللجنة، وفي عضويتها كل من: مجدي الشيخ وعاطف فرغل وعبدالعزيز إسماعيل وحسام ولاء وأحمد نسيم.
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