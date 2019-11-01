رسميًا.. منتخب الشباب يشارك في دورة شمال أفريقيا

وافق اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، رسميًا، على مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، في دورة شمال أفريقيا. ياسين، في دورة شمال أفريقيا. تقام الدورة نهاية العام الجاري في تونس، بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر، بجانب منتخبين من أفريقيا. تونس، بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر، بجانب منتخبين من أفريقيا. يستعد المنتخب لخوض تصفيات بطولة أفريقيا التي ستقام في موريتانيا بعد عامين.

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