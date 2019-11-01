منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من مباراتي كينيا وجزر القمر

كشف مسئولو منتخب مصر عن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراتي الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية

2021.

قال مسئولو المنتخب، إن محمد صلاح إصابته طفيفة وسيلحق بالمباراتين المقبلتين للفريق القومي، حيث سيتعافى من

الإصابة قبل يوم 11 نوفمبر الجاري، وهو موعد وصوله للقاهرة للانتظام في المعسكر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 7 نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.