شاهد.. نيجيريا أول الحاضرين للمشاركة بأمم أفريقيا تحت 23 سنة

وصلت بعثة المنتخب النيجيرى إلي الإسماعيلية، للمشاركة فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

كان في استقبال بعثة منتخب نيجيريا محمد شيحة، رئيس مجموعة أمم أفريقيا الأخيرة بالإسماعيلية.

تقام بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا

في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل منها 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويعد المنتخب النيجيرى هو أول المنتخبات التى تصل للقاهرة على أن تصل باقى المنتخبات المشاركة على مدار الأيام المقبلة.

يذكر أن بطولة أفريقيا مؤهلة للأولمبياد ويشارك فيها 8 منتخبات، ويصعد أول ثلاثة منتخبات مباشرة للأولمبياد، ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى التى تضم مالى وغانا والكاميرون، أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، ويصطدم المنتخب النيجيري في أولى مبارياته بالمنتخب الإيفواري يوم 9 من نوفمبر المقبل.