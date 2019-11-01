رياضة | تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعجب المهندس عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على الأخبار التي خرجت خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتحدث عن مبادرات الصلح بين رئيسى الزمالك والأهلى.

وقال القيعى وعبر تصريحات لبرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلى: نرفض أى مبادرات للصلح بين مرتضى منصور ورئيس الأهلى لآن رئيس الزمالك تجاوز كل الخطوط الحمراء ولابد من رداع حتى لا يتم تكرار هذه الأخطاء .

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وأضاف: الأهلى قدم شكاوى عديدة لكل الجهات ضد رئيس الزمالك، بسبب تجاوزات تتنافى مع الأعراف ومع عرف الادارات الرياضية في مصر بل وفي العالم كله.

وطالب القيعى بالحصول على ما وصفه حق الأهلى أولا فيما حدث طوال الفترة الماضية.

كما وضع القيعى شروط للصلح معتبرا انه مشروط بما سيحدث فى المستقبل.