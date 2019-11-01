الامارات | ليفربول يخوض بطولتين بفريقين مختلفين في ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخوض بطولتين بفريقين مختلفين في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة تيليغراف البريطانية أن نادي ليفربول يدرس المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وخوض منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، بفريقين مختلفين.
وذكرت أن "الريدز" قد يلجأ لحل غريب من نوعه، يتمثل في إرسال فريق للمشاركة في كأس العالم للأندية، وإرسال فريق آخر لخوض مباراة الدور ربع النهائي في بطولة كأس الرابطة أمام أستون فيلا.
وأضافت الصحيفة: "سيلجأ ليفربول لهذا الحل في حال عدم التوصل لإتفاق مع الاتحاد الإنجليزي على تأجيل مباراة أستون فيلا المحدد لها منتصف ديسمبر المقبل، في الوقت الذي سيتواجد فيه الفريق في قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وكان كلوب هدد بالانسحاب من مباراة الدور ربع النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
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