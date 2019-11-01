الامارات | لاعب في الفجيرة يهدي الشارقة 3 نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب في الفجيرة يهدي الشارقة 3 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهدى لاعب الفجيرة ياسر سالم فريق الشارقة نقاط مباراة الفريقين التي اقيمت اليوم الخميس عل استاد نادي الشارقة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الوقت القاتل" 84"، إذ كانت المباراة تتجه للتعادل 1-1.

وقفز الشارقة بهذا الفوز برصيده الى 16 نقطة محافظا على الصدارة في حين تجمد رصيد الفجيرة عند ست نقاط.

ورغم أن الفجيرة لعب " 61 " ناقصا بعشرة لاعبين بعد إشهار حكم اللقاء محمد عبيد خادم الذي استعان بالحكم الفيديو البطاقة الحمراء للاعب الفجيرة عبد الله صالح " 29" بسبب تدخل عنيف مع لاعب الشارقة ريكاردو غوميز خلال كرة مشتركة الا أنه بدأ ندا قويا لأصحاب الأرض بل تفوق عليهم في أحيان كثيرة خلال المباراة.

وغابت خلال المباراة التي حضرها 4838 مشجعا خطورة صانع العاب الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو.

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ولم يظهر الشارقة خلال المباراة بالشكل المطلوب خصوصا في الشوط الأول الذي بدت خلاله صفوف الفريق متباعدة على الرغم من المحاولات الفردية لبعض اللاعبين وبدا الشارقة بذات الصورة التي ظهر بها خلال مباراته السابقة أمام حتا في الجولة الماضية التي حقق خلالها التعادل في الوقت القاتل بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد.

ورغم أن الشارقة استهل المباراة بهدف مبكر سجله لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز " 11" من تسديدة رأسية محكمة مستفيدا من تمريرة رائعة من زميله المحترف البرازيلي إيغور كورنادو الا أن الفريق تراجع بعد الهدف المبكر ولم يستغل تقدمه في المباراة.

ورغم النقص في صفوفه الا أن الفجيرة أحرج أصحاب الأرض بعدما تمكن قبل انتهاء الشوط الأول من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب البرازيلي فيرناندو غابرييل" من ركلة جزاء احتسبت ولمصلحة لاعب الفجيرة جوناثان بنيتس إثر تعرضه للعرقلة من حارس الشارقة عادل الحوسني.

ومارس الشارقة خلال الدقائق الأخيرة للمباراة ضغطا متواصلا على مرمى الفجيرة اسفر عن تسجيل لاعب الفجيرة ياسر سالم هدفا بالخطأ في مرماه.