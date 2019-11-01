شكرا لقرائتكم البدري وجهازه يبحثون عن حل لأزمة إقامة مباراة الفراعنة أمام جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى ، البحث عن حلول لأزمة إقامة مباراة الفراعنة أمام جزر القمر يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 على ملعب من النجيل الصناعى "الترتان".

ورغم أن جهاز المنتخب يركز حاليا فى المقام الأول فى مباراة كينيا المحدد لها 14 نوفمبر فى إفتتاح التصفيات ببرج العرب، إلا أن محمد بركات مدير المنتخب بدأ التفكير فى حلول للأزمة حيث يرغب المنتخب فى التدريب على ملاعب من النجيل الصناعى قبل مواجهة جزر القمر التى تأتى بعد 72 فقط من مباراة كينيا.

وحدد الجهاز الفنى للمنتخب يوم 15 نوفمبر موعدا للسفر إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة، ويرغب الجهاز الفنى فى التدريب مرة واحدة على النجيل الصناعى قبل السفر إلى جزر القمر، على أن يتدرب هناك على نفس النوعية من الملاعب، وهو ما يثير قلق جهاز المنتخب خوفا من وقوع إصابات بين اللاعبين تربك الحسابات.

Advertisements

وكان حسام البدرى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه شاهد مباراة تجمع بين جزر القمر وتوجو فى التصفيات التمهيدية لأمم افريقيا وأقيمت على النجيل الصناعى وانتهت بالتعادل 1-1، وشهدت أداءا طيبا لجزر القمر الذى يقدم كرة مميزة ووصفه البدرى بأنه منتخب "غلس جدا".