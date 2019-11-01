شكرا لقرائتكم البدري وجهازه يبحثون عن حل لأزمة إقامة مباراة الفراعنة أمام جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحدد الجهاز الفنى للمنتخب يوم 15 نوفمبر موعدا للسفر إلى جزر القمر على متن طائرة خاصة، ويرغب الجهاز الفنى فى التدريب مرة واحدة على النجيل الصناعى قبل السفر إلى جزر القمر، على أن يتدرب هناك على نفس النوعية من الملاعب، وهو ما يثير قلق جهاز المنتخب خوفا من وقوع إصابات بين اللاعبين تربك الحسابات.
وكان حسام البدرى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه شاهد مباراة تجمع بين جزر القمر وتوجو فى التصفيات التمهيدية لأمم افريقيا وأقيمت على النجيل الصناعى وانتهت بالتعادل 1-1، وشهدت أداءا طيبا لجزر القمر الذى يقدم كرة مميزة ووصفه البدرى بأنه منتخب "غلس جدا".
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