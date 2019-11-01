شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى عرضاً من انبي لاستعادة علي لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب علي لطفي حارس النادي الأهلي في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأياً من الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الجونة ووادي دجلة وناديه السابق انبي.

وعقد علي لطفي جلسة مطولة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق استفسر فيها عن أسباب خروجه من الحسابات الفنية وابعاده الدائم من قائمة المباريات رغم ظهوره بشكل جيد عند مشاركته بشكل اضطراري هذا الموسم.

وجدد مسئولو انبي طلبهم الخاص باستعارة أو استعادة علي لطفي بشكل نهائي خلال الميركاتو الشتوى القادم، وهو ما نقله سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفايلر ولجنة التخطيط والتي تحفظت بكامل هيئتها على التفريط في الحارس الدولي، وطالب مسئولو الأهلي علي لطفي بالصبر خاصة وأن الموسم لازال طويلاً، في الوقت الذي تم قيده افريقيا، مما يعني أن حصوله على الفرصة سيكون حتميا خلال الفترة المقبلة.