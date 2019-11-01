شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات إنتر ميلان خلال شهر نوفمبر والان مع التفاصيل

تعرف على جدول مباريات إنتر ميلان خلال شهر نوفمبر الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب عبدالقادر عرابي ينتظر نادي إنتر ميلان مباريات هامة في بطولتى الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وتعد زيارة النيرادزوري لملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا هي الأبرز خلال هذا الشهر، وسيكون جدول الإنتر خلال شهر نوفمبر كالتالي: Advertisements يوم 2-11 الدوري الإيطالي - بولونيا (ملعب ريناتو ديلارا) - الساعة السابعة مساء يوم 5-11 دوري أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند الألماني (ملعب سيجنال إيدونا بارك) - الساعة العاشرة مساء يوم 9-11 الدوري الإيطالي - هيلاس فيرونا (ملعب سان سيرو) - الساعة السابعة مساء يوم 23-11 الدوري الإيطالي - تورينو (ملعب تورينو الأوليمبي) - الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوم 27-11 دوري أبطال أوروبا - سلافيا براغ التشيكي (ملعب إيدين أرينا)- الساعة العاشرة مساء.

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