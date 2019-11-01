تعرف على جدول مباريات يوفنتوس خلال شهر نوفمبر

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تعرف على جدول مباريات يوفنتوس خلالشهر نوفمبر الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب عبدالقادر عرابي ينتظر رجال المدرب ماوريسيو ساري مواجات نارية خلال شهر نوفمبر لحساب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وينتظر اليوفي صدامات عدية في الدوري الإيطالي تتمثل في ديربي تورينو في الجولة الحادية عشرة ومواجهة ميلان في الجولة الثانية عشرة، بالإضافة لمواجهة أتليتيكو مدريد الإسباني في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا Advertisements وفيما يلي الجدول الكامل لمباريات يوفنتوس خلال شهر نوفمبر يوم 2-11 الدوري الإيطالي - تورينو (ملعب تورينو الأوليمبي) - الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوم 6-11 دوري أبطال أوروبا - لوكومتيف موسكو الروسي (ملعب RZD) - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء يوم 10-11 الدوري الإيطالي - ميلان (ملعب أليانز) - الساعة العاشرة إلا ربع مساء 23-11 الدوري الإيطالي - أتلانتا (ملعب جيويس) - الساعة الرابعة مساء 26-11 دوري أبطال أوروبا - أتليتيكو مدريد الإسباني - (ملعب أليانز) - الساعة العاشرة مساء

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