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أرقام مميزة للاعب ميلان بن ناصر أمام سبال بالدوري الإيطالي الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب علي ماهر حلمي قدم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط نادي ميلان أداء جيدا في مباراة فريقه أمام سبال ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الإيطالية.

Advertisements وشارك اسماعيل بن ناصر ضد سبال في المباراة كاملة وقدم 53 تمريرة بنسبة 87% تمريرات ناجحة وقدم 5 مراوغات صحيحة و 4 تدخلات ناجحة و69 مرة لمس الكرة بالإضافة لصناعة فرصة للتسجيل. يذكر نادي نادي ميلان استطاع الفوز علي حساب نظيره فريق سبال بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز سجله اللاعب الدولي الاسباني سوسو في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو.

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