شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء رؤساء ومدربي أندية يرفعون شعار: «سأعيش في جلباب أبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

«سأعيش في جلباب أبى» شعار رفعه عدد من أبناء رؤساء الأندية والمدربين الذين اقتحموا المستطيل الأخضر لاستكمال مسيرة آبائهم، بالرغم من المخاوف التي تحيط بالتجربة خاصة أنهم سيكونون تحت رادار الجميع لمعرفة نتيجة التجربة التي انتشرت في ملاعب فرق دورى المظاليم ليبقى السؤال: هل ستنجح التجربة ويثبت الأبناء أن وجودهم في الفرق التي يشرف عليها آباؤهم سواء كرؤساء أو مدربين ستكلل بالنجاح أم يكتب لها الفشل؟ ووقتها ستطولهم سهام النقد ويعتبرون ما حدث مجاملة.

نبيل محمود يحمل نجله محمود لاعب سوهاج الحالى على كتفه وهوصغير

ورصدت المصرى اليوم» عددا من الأندية فيها تلك الظواهر، ويأتى نادى الزرقا بقيادة رئيسه النائب سمير موسى بلاعبين بخلاف كونه مديرا فنيا للفريق حيث يضم فريق الزرقا نجليه أحمد سمير والصاعد الواعد عبدالرحمن سمير الذي انضم مؤخرا إلى الفريق الأول. وفى نادى سوهاج الذي يقوده المدير الفنى نبيل محمود يتواجد نجله محمود نبيل، وفى نادى الترسانة يتولى طارق السعيد رئاسة النادى في الوقت الذي يضم فيه الفريق الأول نجله عمر طارق السعيد والذى يعتمد عليه الجهاز الفنى في التشكيل الأساسى وسبق له تسجيل هدف في مرمى الأهلى بكأس مصر، وفى نادى القناة الذي يقوده المدير الفنى حمزة الجمل يتواجد نجله أبوبكر حمزة مع الفريق الأول ويلعب ضمن صفوف منتخب الشباب 2001، وفى نادى نجوم المستقبل الهابط من الدورى الممتاز برئاسة محمد الطويلة الذي يشارك نجله نادر الطويلة كعنصر أساسى مع الفريق الأول. من جانبه، أكد سمير موسى رئيس نادى الزرقا أن وجود نجليه أحمد وعبدالرحمن بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لس مجاملة حيث إن أحمد ابنه الاكبر كابتن فريق الزرقا وعنصر أساسى مع الفريق منذ أكثر من 11 عاما ويعد أحد هدافى النادى، وكذلك عبدالرحمن لاعب فريق 18 سنة بنادى الزرقا وتم تصعيده الموسم الماضى وخاض مع الفريق الأول 4 مباريات. وقال إنه يراهن عليه بأنه سوف يصبح أحد نجوم الكرة المصرية في المستقبل القريب لما يتمتع به من قوة ومهارة ويجهزه للعب لمنتخب مصر،مشيرا إلى أن أولاده أوفياء للغاية له ولنادى الزرقا عشقهم الأول والأ خير، ولا ينسى أبدا وقفتهم بجواره في أشد أوقات الازمة الصحية التي ألمت به الموسم الماضى. أما محمد نبيل محمود نجل الكابتن نبيل محمود المدير الفنى لنادى سوهاج فيقول إنه يفخر بأنه ابن لأحد نجوم الكرة المصرية على مر العصور ولكنه يسعى لتحقيق ذاته بعيدا عن والده لا سيما أنه لا يزال صغير السن من موالد 1999، ويعتبر هداف نادى إف سى مصر لمدة 6 سنوات، وتم تصعيده أكثر من مرة سواء مع المدير الفنى القدير محمد صلاح أو خالد جلال اللذين توليا قيادة الفريق، مؤكدا أنه لو كان يرتكز على اسم والده كان من الممكن له وبسهولة التوجه إلى نادى الزمالك، مشيرا إلى سعادته الكبيرة بسبب تشبيه البعض له بعمرو زكى الذي يعد مثله الأعلى في الملاعب المصرية. أما شقيقه محمود نبيل محمود (رامبو الصغير) فهو يلعب بنادى سوهاج ويبلغ 25 عاما وسبق له اللعب بنادى الزمالك حتى سن 21 سنة وسبق له اللعب بأندية تليفونات بنى سويف والحمام والمنيا والمدينة المنورة والأوليمبى وأخيرا سوهاج. وأكد (رامبو الصغير) أنه لا مجال للواسطة في عالم كرة القدم التي تعتمد على مدى الموهبة والقوة والجهد والعطاء والأداء داخل المستطيل الأخضر.