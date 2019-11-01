مباريات نارية تنتظر في انتظار مانشيتر سيتي خلال شهر نوفمبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مباريات نارية تنتظر في انتظار مانشيتر سيتي خلالشهر نوفمبر الجمعة 1 نوفمبر 2019 الخليج 365 ينتظر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العديد من المباريات القوية خلال شهر نوفمبر على صعيد بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وسيخوض السيتي مواجهتين متتاليتين من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتمثل في زيارة ملعب أنفيلد لمواجة المتصدر ليفربول في الجولة الثانية عشر ومن ثم إستضافة تشيلسي في الجولة الثالة عشر بملعب الإتحاد. وإليكم الجدول الكامل لمباريات مانشستر سيتي في شهر نوفمبر Advertisements يوم 2-11 الدوري الإنجليزي - ساوثهامبتون (ملعب الإتحاد) - الساعة الخامسة مساء يوم 6-11 دوري أبطال أوروبا - أتلانتا الإيطالي ( ملعب سان سيرو) - الساعة العاشرة مساء يوم 10-11 الدوري الإنجليزي - ليفربول (ملعب أنفيلد) - الساعة السادسة والنصف مساء يوم 23-11 الدوري الإنجليزي - تشيلسي (ملعب الإتحاد) - الساعة السابعة والنصف مساء يوم 26-11 دوري أبطال أوروبا - شاختار دونيستك الأوكراني (ملعب الإتحاد) - الساعة العاشرة مساء يوم 30-11 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد (ملعب سان جيمس بارك) - السابعة والنصف مساء.

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