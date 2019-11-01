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مباريات نارية تنتظر في انتظار مانشيتر سيتي خلال شهر نوفمبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مباريات نارية تنتظر في انتظار مانشيتر سيتي خلالشهر نوفمبر

الجمعة 1 نوفمبر 2019

مباريات نارية تنتظر في انتظار مانشيتر سيتي خلال شهر نوفمبر

الخليج 365

ينتظر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العديد من المباريات القوية خلال شهر نوفمبر على صعيد بطولتي ودوري أبطال أوروبا.

 

وسيخوض السيتي مواجهتين متتاليتين من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتمثل في زيارة ملعب أنفيلد لمواجة المتصدر في الجولة الثانية عشر ومن ثم إستضافة في الجولة الثالة عشر بملعب الإتحاد.

 

وإليكم الجدول الكامل لمباريات مانشستر سيتي في شهر نوفمبر

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يوم 2-11 الدوري الإنجليزي - ساوثهامبتون (ملعب الإتحاد) - الساعة الخامسة مساء

يوم 6-11 - أتلانتا الإيطالي ( ملعب سان سيرو) - الساعة العاشرة مساء

يوم 10-11 الدوري الإنجليزي - ليفربول (ملعب أنفيلد) - الساعة السادسة والنصف مساء

يوم 23-11 الدوري الإنجليزي - تشيلسي (ملعب الإتحاد) - الساعة السابعة والنصف مساء

يوم 26-11 دوري أبطال أوروبا - شاختار دونيستك الأوكراني (ملعب الإتحاد) - الساعة العاشرة مساء

يوم 30-11 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد (ملعب سان جيمس بارك) - السابعة والنصف مساء.

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