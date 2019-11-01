شكرا لقرائتكم محمود حمادة يدخل حسابات ادارة الزمالك لضمه في الانتقالات الشتويه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود حمادة، لاعب وسط فريق بيراميدز، ضمن حسابات إدارة الكرة بالزمالك، بقوة، لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، من أجل تدعيم خط الوسط بالأبيض، وتوفير أكثر من بديل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، لاعبى الفريق، وذلك بعد تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الأبيض، لإصابة عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى فى لقاء مصر المقاصة، الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليخضع اللاعب على إثر هذه الإصابة لعملية جراحية فى ألمانيا، لذا يحاول مسئولو الأبيض التفكير فى أكثر من لاعب لعرضه على الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، لإبداء رأيه فيه من أجل ضمه فى الميركاتو الشتوى المُقبل.

وجاء تفكير مسئولو الزمالك فى ضم محمود حمادة، بعد تعثر المفاوضات مع ماجد سامى، رئيس نادى وادى دجلة، من أجل ضم محمد عبدالعاطى، لاعب وسط الفريق الدجلاوى، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما طلب رئيس نادى وادى دجلة الحصول على 50 مليون جنيه، من أجل الموافقة على رحيله إلى الزمالك، وهو ما تم رفضه من قبل مسئولى الأبيض، حيث أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالفريق الأبيض، أن طلب وادى دجلة بالحصول على 50 مليون جنيه من أجل الموافقة على بيع محمد عبدالعاطى رقم كبير لا يمكن أن يدفعه الزمالك فى لاعب، مشددًا على أن عرض الأبيض كان مليون دولار وهو ما رفضه مسئولى نادى دجلة، ليتم وضع بدائل تمهيدًا لضم لاعب وسيط مدافع فى شهر يناير القادم، وترك الحرية لميتشو للاختيار من بينها.