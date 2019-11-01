شكرا لقرائتكم علي لطفي يرغب في الرحيل عن الاهلي خلال الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وجدد مسئولو انبي طلبهم الخاص باستعارة أو استعادة علي لطفي بشكل نهائي خلال الميركاتو الشتوى القادم، وهو ما نقله سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفايلر ولجنة التخطيط والتي تحفظت بكامل هيئتها على التفريط في الحارس الدولي، وطالب مسئولو الأهلي علي لطفي بالصبر خاصة وأن الموسم لازال طويلاً، في الوقت الذي تم قيده افريقيا، مما يعني أن حصوله على الفرصة سيكون حتميا خلال الفترة المقبلة.
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