شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعد بتأهل منتخب مصر للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بالروح الموجودة داخل المعسكر المقام حاليًا فى العين السخنة والتزام اللاعبين وتصميمهم على تحقيق الإنجاز والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك زيادة الانسجام بين اللاعبين.

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب إنه يقدر المنتخبات الموجودة في البطولة خاصة التي تقع في مجموعتنا ولكنه واثق في لاعبينا وقدرتهم علي تحقيق الهدف وهو التأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة وتحقيق اللقب خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر.

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وأكد غريب الاستفادة الكاملة من معسكر العين السخنة حيث إن الأجواء مثالية والجو المناسب لفريق سيخوض بطولة بعد فترة قصيرة.. ودعا المدير الفنى الجماهير من أجل التواجد في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية كبيرة وهو واثق أن المنتخب الأولمبي لن يخذل الملايين من عشاق كرة القدم المصرية، وجدد غريب شكره لكل الجهات التي ساندت المنتخب.