شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب الكاميرون يصل الإسماعيلية استعدادا للمشاركة بأمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت قبل قليل بعثة المنتخب الكاميرونى إلى فندق "ميركيور"، المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، استعدادًا للمشاركة فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى تقام فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

كان في استقبال بعثة منتخب الكاميرون محمد شيحة، رئيس مجموعة أمم أفريقيا الأخيرة بالإسماعيلية.

وتقام بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، ويتأهل منها 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويعد منتخب الكاميرون ثاني منتخب يصل القاهرة بعد المنتخب النيجيرى، على أن تصل باقى المنتخبات المشاركة على مدار الأيام المقبلة.

يذكر أن بطولة أفريقيا مؤهلة للأولمبياد ويشارك فيها 8 منتخبات ويصعد أول ثلاث منتخبات مباشرة للأولمبياد، ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى التى تضم مالى وغانا والكاميرون أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وتقام المباريات على استاد القاهرة الدولي واستاد السلام بداية من 8 نوفمبر المقبل.

كان الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون تحت 23 عامًا بقيادة ريجوبير سونج، قد أعلن القائمة النهائية للأسود التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمت القائمة النهائية لأسود الكاميرون كلًا من: فى حراسة المرمى: أمبوسولا أميدجو "القطن الكاميروني"، وأبوجو دونالد "تي كيه سي الكاميروني" وداندي جونيور "أبيجيه الكاميروني".

خط الدفاع: يومين ديجويه "روسكليد الدنماركي" وأنابا أورليتش "ليون الفرنسي" ومبايزو أوليفير "فلاديلفيا الأمريكي" وبانيجو دوبيلكس "سترومسجودست النرويجي" وعمر جونزاليز "شامبلي الفرنسي" ومارسيلن كيلاما "نيور الفرنسي" ونوهو تولو "سوندرز الأمريكي".

وفى خط الوسط: أوم جوت صامويل "ألتاخ النمساوي" وسوني أوليفير "إسبانيول الإسباني" ويان فابريس "غرناطة الإسباني" وفيكتور إيكاني "سونويوسك الدنماركي" وهونجولا مارتن "أنتويرب البلجيكي".

وفى الهجوم: ستيفن تييري "تولوز الفرنسي" وشيكوا ميشيل "سي في هورن النمساوي" ومبو إيريك "عثمانليسبور التركي" وايفينا جونيور "أوردينجن الألماني" وبيير إكسافير "لانس الفرنسي" وهيرفي بيتي "كركيرا اليوناني".

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