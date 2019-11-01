شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد ميتشو على عودة معروف يوسف فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مسئولو الزمالك على الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، عودة النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأبيض المعار للمقاولون العرب فى شهر يناير المقبل وعدم إبرام صفقات جديدة، فى خط الوسط، وذلك فى إطار البحث عن تدعيم ذلك الخط وتوفير أكثر من بديل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، لاعبى الفريق، وذلك بعد تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الأبيض، لإصابة عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى فى لقاء مصر المقاصة، الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليخضع اللاعب على إثر هذه الإصابة لعملية جراحية فى ألمانيا، لذا يحاول مسئولو الأبيض التفكير فى أكثر من لاعب لعرضه على الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، لإبداء رأيه فيه من أجل ضم أحدهما فى الميركاتو الشتوى المُقبل.

ومن المنتظر أن يعود معروف يوسف إلى الزمالك فى حالة ضم حسام حسن مهاجم سموحة، بجانب الموافقة على رحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق لعودة اللاعب النيجيرى على حسابه وقيده بدلا منه ولكن فى هذه الحالة سيصرف مسئولو الأبيض النظر عن عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق المنتهى إعارته للوداد المغربى فى شهر يناير والاكتفاء بدعم الهجوم بمهاجم محلى وسيكون لاعب سموحة هو أبرز المرشحين وذلك حتى يتمكن النادى الأبيض من قيد اللاعب النيجيرى خاصة إن قائمة الأجانب مكتملة حاليًا بالقلعة البيضاء ولا يوجد نية فى التفريط فى واحدا من الرباعى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى وحمدى النقاز فى فترة الانتقالات الشتوية، لذا طرح مسؤولو الأبيض جميع السيناريوهات أمام ميتشو لاختيار الأفضل لدعم صفوف الفريق فى شهر يناير المقبل وذلك فى مركز المهاجم والوسط المدافع.