المنتخب الأولمبى يواصل معسكره بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم باستاد السويس في خامس أيام معسكره المغلق بالعين السخنة في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، وتشهد التدريبات تقسيم اللاعبين الي مجموعتين، الأولى للمهاجمين والأخرى للمدافعين، من أجل تحفيظهم خطة اللعب وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر المغلق قبل البطولة.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبي تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتي 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمي: عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي، وفى خط الدفاع : أسامة جلال و محمود مرعى و محمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كل من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.