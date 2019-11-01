رياضة | الأهلي يرصد التعاقد مع نجم سموحة في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرصد التعاقد مع نجم سموحة في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية أن جهاز الكرة بالأهلي أعاد التفكير مرة أخرى في التعاقد مع حسام حسن نجم سموحة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن الأهلي يفكر في ضم نجم هجوم سموحة عقب تألقه في المرحلة الماضية وانضمامه لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة القلعة الحمراء تنتظر القرار الحاسم من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قبل تقديم عرض رسمي لإدارة سموحة من أجل التفاوض بشأن ضم اللاعب.

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وذكرت التقارير أن فايلر كان قد أبدى غضبًا شديدًا في الفترة الماضية بسبب تراجع المعدل التهديفي لمهاجمي الفريق الأحمر.

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي عرضت في مطلع الشهر الجاري على السويسري رينيه فايلر المدير الفني اسمي حسام حسن مهاجم سموحة وطاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لضمه أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وطلبت إدارة بالكرة بالأهلي من رينيه فايلر رأيه النهائي في إمكانية ضم أحد اللاعبين في الميركاتو الشتوي وأبدى فايلر موافقة مبدئية على حسام حسن لكنه طلب انتظار رؤية مباريات أكثر لطاهر محمد طاهر.