رياضة | بيكيه يكشف عن علاقته بنجوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يكشف عن علاقته بنجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن علاقته باللاعبين المتواجدين في صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد والذين تربطهم بهم علاقة ودية لا تصل لدرجة الصداقة.

ويعتبر جيرارد بيكيه من أكثر اللاعبين في برشلونة يمتلك عداوة مع ريال مدريد ولديه الكثير من التصريحات المثيرة للجدل والتي يسخر فيها أحياناً من الملكي وهو أمر طبيعي واعتدنا عليه من بعض لاعبي الفريقين.

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وأكد بيكيه على أن المنافسة مع ريال مدريد وصلت لمستوى عالي جداً وأحياناً تخطت الحد المسموح به لكن في الوقت ذاته تكون هذه العداوة محصورة داخل الملعب وتنتهي على الفور عندما يخلع قميص برشلونة.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية :"لقد كان هناك علاقة جيدة مع بعض لاعبي ريال مدريد، لم أتلق أي كلمة سيئة أبداً ويحترمني الناس كثيراً في مدريد وهذا شيء أقدره بالفعل مع ناتشو وراموس ولوكاس فاسكيز، لن أقول أنها علاقة صداقة لكنها علاقة ودية للغاية".

واختتم بيكيه حديثه قائلا:"المنافسة مع ريال مدريد دفعتني للحد الأقصى وأحياناً تجاوز الأمر الحدود لكن عندما أخلع قميصي لا يوجد مشاكل مع لاعبي ريال مدريد ولم يكن هناك ابداً، لدي علاقة جيدة معه".