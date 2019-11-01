رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم، عندما تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم جدول مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة العاشرة"

هوفنهايم ضد بادربورن، عندما تنطلق المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 بتوقيت تونس، و7:30 بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ12"

ديجون ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 بتوقيت تونس، و7:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة التاسعة"

الفيصلي ضد ضمك، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:55 مساءًا بتوقيت تونس، و2:55 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الرائد ضد الوحدة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة السادسة"

خورفكان x النصر الإماراتي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:00 مساءًا بتوقيت تونس، و2:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

الوحدة x الظفرة، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:00 مساءًا بتوقيت تونس، و2:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

العين x الجزيرة، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:45 بتوقيت تونس، و4:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.