رياضة | مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب واحد من نجوم النادي الأهلي الشبان الرحيل عن صفوف النادي مرة أخرى خلال الفترة القادمة لعدة أسباب مختلفة.

شادي رضوان يطلب الرحيل عن الأهلي

وطلب شادي رضوان نجم الأهلي صاحب ال 18 عام والملقب "الفيراري المصري" موافقة النادي على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سبب طلب شادي رضوان الرحيل

ويرغب شادي رضوان في الرحيل عن صفوف الأهلي بسبب عدم مشاركته مع الفريق الأول وفقدانه الأمل في صعوده مع الفريق.

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كما تسبب تجاهل السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي إلى شادي رضوان وعدم اصطحابه لمعسكر الفريق في الإمارات جعل اللاعب يطالب إدارة النادي بالرحيل للحصول على فرصة مشاركة مع نادي أخر.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع شادي رضوان

وأظهر نادي العين الإماراتي رغبة كبيرة مؤخرا للتعاقد مع شادي رضوان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مقابل مبلغ مالي ضخم يصل إلى 150 ألف دولار.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.