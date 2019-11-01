رياضة | ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم غداً السبت، لحساب منافسات الجولة الـ12، ويترقب متابعي كرة القدم أحداث الجولة المقبلة بعد إحتدام الصراع على صدارة الترتيبن بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، والحصان الأسود غرناطة، الذي تلقي خسارة مفاجأة أمس أضاعت من يديه صدارة الليجا.

وكانت قد إختتمت منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، مساء أمس الخميس، بخسارة فريق غرناطة أمام مضيفه فريق خيتافى، بنتيجة 3 – 1.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة، بعد فوزه العريض على ضيفه فريق بلد الوليد، بنتيجة 5 – 1. ويأتي ريال مدريد، فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة، عقب فوزه الكبير على ضيفه فريق ليجانيس بخماسية نظيفة. فيما يأتي غرناطة ثالثا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، حيث سقط الأول وخسارة بثلاثية أمام ختافي مقابل هدف وحيد.

وإستطاع برشلونة تحقيق ، فوزا عريضا على مضيفه فريق بلد الوليد، بنتيجة 5 – 1، ليرفع رصيده للنقطة 22، متفوقا بفارق نقطة عن أقرب منافسيه.

وكان أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، برصيد 20 نقطة، قد سقط فى فخ التعادل الإيجابى، بنتيجة 1 – 1، أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس.

برشلونة وليفانتي

يلاقي لرشلونة نظيره ليفانتي مساء السبت على ملعب الأول في إفتتاح منافسات الجولة الـ12، من الدوري الإسباني الممتاز.

ويتطلع البوجرانا لمواصلة العرض القوي، والفوز بالمباراة المقبلة، خارج قواعده، لحسم النقاط الثلاث، وإستمرار تصدره لجدول الليجا.

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سيوتات دي فالنسيا معقل ليفانتي.

ريال مدريد وريال بيتيس

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يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس، غداً السبت، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني والذي يحتل وصافة ترتيبه المرنجي برصيد 21 نقطة، خلف برشلونة المتصدر.

ويتطلع ريال مدريد الذي خسر مباراة واحدة فقط منذ انطلاق الدوري، مواصلة عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة عقب اكتساح ليجانيس بخماسية نظيفة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرةن على ملعب سنتياجو برنابيو.

قمة الجولة الـ12 من الليجا - أتلتيكو مدريد يلاقي إشبيلية

يلاقي فريق أتلتيكو مدريد نظيره إشبيلية غدً السبت، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019-2020. ويتربع الأتلتي، بقيادة دييجو سيميوني، المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا، برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، وبفارق الاهداف عن غرناطة صاحب المركو الثالث، فيما يبتعد بفارق نقطة عن جاره ريال مدريد. ونشرت شبكة “هو سكورد” العالمية تشكيل أتلتيكو مدريد لقمة الجولة الـ12 من الدوري الإسباني الممتاز: حراسة المرمى: أوبلاك خط الدفاع: فيليبي – هيرموسو – تريبير – رينان لودي خط الوسط: توماس ليمار – كوكي – ساؤول – لوكاس بارتي خط الهجوم: الهجوم: أنخيل كوريا – ألفارو موراتا.

وفيما يلي يقدم الخليج 365 الرياضي ترتيب الليجا قبل إنطبلق منافسات السبت المقبل: