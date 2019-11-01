شكرا لقرائتكم مسؤلو الزمالك يبحثون مع ميتشو عودة معروف يوسف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يعود معروف يوسف إلى الزمالك فى حالة ضم حسام حسن مهاجم سموحة، بجانب الموافقة على رحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق لعودة اللاعب النيجيرى على حسابه وقيده بدلا منه ولكن فى هذه الحالة سيصرف مسؤولو الأبيض النظر عن عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق المنتهى إعارته للوداد المغربى فى شهر يناير والاكتفاء بدعم الهجوم بمهاجم محلى وسيكون لاعب سموحة هو أبرز المرشحين وذلك حتى يتمكن النادى الأبيض من قيد اللاعب النيجيرى خاصة إن قائمة الأجانب مكتملة حاليا بالقلعة البيضاء ولا يوجد نية فى التفريط فى واحدا من الرباعى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى وحمدى النقاز فى فترة الانتقالات الشتوية، لذا طرح مسؤولو الأبيض جميع السيناريوهات أمام ميتشو لاختيار الأفضل لدعم صفوف الفريق فى شهر يناير المقبل وذلك فى مركز المهاجم والوسط المدافع.
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